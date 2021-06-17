В 2020–2021 учебном году в I классы школ Азербайджана было принято свыше 165 тыс. детей

БАКУ /Trend/ - В 2020–2021 учебном году в первые классы общеобразовательных школ Азербайджана было принято 165 511 детей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство образования.

Прием учащихся в I классы осуществлялся в электронном виде.

Кроме того, в 6110 подготовительных групп общеобразовательных школ страны было принято 106 580 детей.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)