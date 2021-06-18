В Баку и Абшеронском районе пройдут сельскохозяйственные ярмарки (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Баку и Абшеронском районе 19-20 июня будут организованы сельскохозяйственные ярмарки «Из села в город», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.
Ярмарки будут организованы по следующим адресам:
- Баку, Наримановский район, ул. Ф.Хойского, 5 (у выхода ст. м. "Гянджлик");
- Баку, Бинагадинский район, ул. С.Ахундова, 5В (у к/т "Ингилаб");
- пос. Хырдалан, просп. Гейдара Алиева, 41 А.
Продавать сельхозпродукцию будут сами фермеры. Около 100 фермеров доставят в Баку и Хырдалан сельхозпродукцию в 70 наименованиях почти из 40 районов Азербайджана.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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