TƏBİB о возможности введения третьей дозы вакцины от COVID-19 людям, в организме которых не образовались антитела

БАКУ /Trend/ - В настоящее время активно обсуждается вопрос о третьей дозе вакцины от коронавируса для людей, в организме которых не образовались антитела после ранее полученных двух доз.

Об этом сказала врач-инфекционист Рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Назрин Мустафаева, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, пока не известно, через какой промежуток времени формируется иммунитет у тех, кто вакцинировался или переболел коронавирусом.

Она также отметила, что пока нет решения о ревакцинации от COVID-19 через шесть месяцев граждан, получивших первые две дозы вакцины.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)