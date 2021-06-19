В Азербайджане создается Виртуальный парк инноваций для лиц с инвалидностью

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты разрабатывает концепцию Виртуального парка инноваций, сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Цель Виртуального парка инноваций - расширить возможности для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к рынку труда и бизнесу, их трудоустройства и интеграции в общество.

Данная платформа будет способствовать продвижению инициатив, стартап-проектов и инновационных предложений лиц с инвалидностью.

Предусматривается, что на ней каждый пользователь будет иметь личный кабинет, который также позволит лицам с инвалидностью воспользоваться возможностями онлайн-библиотек и, таким образом, лучше организовать свой досуг.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)