В Баку наблюдается пыльный туман
БАКУ /Trend/ - По данным Национальной службы гидрометеорологии, сегодня с утра в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльный туман, проникший в нашу страну посредством юго-восточных воздушных масс.
Как сообщили Trend в службе, согласно спутниковым снимкам, появление частиц пыли в воздухе носит трансграничный характер.
В настоящее время в Баку количество пыли в воздухе в 1,9 раза превышает норму.
По прогнозам, такая пыльная погода сохранится в столице в течение ближайших двух дней.
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