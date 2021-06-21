Агентство развития медиа Азербайджана обсудило вопросы сотрудничества с медиа-институтом Aljazeera

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмайлов встретился с делегацией медиа-института Aljazeera, находящейся с визитом в Азербайджане, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

На встрече с участием делегаций двух сторон состоялся обмен мнениями по вопросам плодотворного сотрудничества в двустороннем формате и перспективам развития.

Ахмед Исмайлов проинформировал гостей о деятельности Агентства, подчеркнув, что организация таких визитов внесет вклад в создание платформы сотрудничества между сторонами. Также была отмечена важность двустороннего диалога по определению новой медиа-стратегии в Азербайджане.

Менеджер медиа-института Aljazeera Монтасер Марай коснулся значимости цикла семинаров, проводимых при организации Агентства развития медиа и Университета ADA, и отметил, что для решения проблем, существующих в сфере медиа, необходимо обмениваться опытом.

На встрече обсуждались также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Было сказано, что в будущем планируется организация взаимных визитов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)