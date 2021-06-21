Азербайджанские спортсмены примут участие на Всемирных соревнованиях по акробатической гимнастике в Женеве
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены выступят на 11-х Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по акробатической гимнастике, сообщает Trend.
Соревнования пройдут в Женеве (Швейцария) 23-29 июня 2021 года.
Азербайджан на соревнованиях представят: в составе смешанных пар – Милана Алиева и Низам Хамидулин (возрастная категория 12-19 лет), Рауф Джаббаров и Самира Рустамова (12-19 лет), Сабир Агаев и Мехрибан Саламова (13-20 лет); в составе женских групп – Лейла Аскерова, Захра Бакиханова и Ханым Мамедзаде (11-17 лет), а также Лейла Баширова, Назрин Фарманова и Мансума Мамедзаде (12-19 лет).
Отметим, что сегодня азербайджанские гимнасты провели первую подиумную тренировку.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)
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Азербайджанские спортсмены примут участие на Всемирных соревнованиях по акробатической гимнастике в Женеве
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