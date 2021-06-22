ВМС Азербайджана проводят тактические учения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки, с 22 июня начались тактические учения Военно-морских сил (ВМС), передает Trend со ссылкой на минобороны.

"В учениях с участием морских пехотинцев задействованы боевые корабли и суда обеспечения. Целью маневров является защита энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря и проведение соединениями ВМС совместных боевых операций.

В ходе учений, которые пройдут в два этапа, будут усовершенствованы навыки командиров и штабов по организации боевой деятельности и управлению силами в бою.

На первом этапе учений корабли и катера будут подготовлены к бою и походу, уничтожат средства надводной атаки и мины условного противника, а также организуют универсальную оборону, находясь на якорной стоянке в обозначенном районе. На втором этапе маневров предусмотрено выполнение боевых задач по пресечению террористическо - диверсионной деятельности в азербайджанском секторе Каспийского моря, а также оказание помощи кораблю, потерпевшему бедствие", - говорится в сообщении.

Как отмечается в информации, наблюдать за учениями приглашены представители СМИ в целях более подробного информирования общественности о ходе маневров.

Учения продлятся до 23 июня.