В Азербайджане число введенных доз вакцины от COVID-19 превысило 3 млн

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинировано 42 843 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 22 284, вторую дозу – 20 559 человек.

Общее число введенных доз вакцины по стране достигло 3 032 516, число привитых первой дозой вакцины составило 1 971 930, второй дозой – 1 060 586 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)