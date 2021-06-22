В Азербайджане число введенных доз вакцины от COVID-19 превысило 3 млн
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинировано 42 843 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За день число получивших первую дозу вакцины составило 22 284, вторую дозу – 20 559 человек.
Общее число введенных доз вакцины по стране достигло 3 032 516, число привитых первой дозой вакцины составило 1 971 930, второй дозой – 1 060 586 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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