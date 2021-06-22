В Баку будет создан новый Ботанический сад

БАКУ / Trend/ - Вокруг озера в бакинском поселке Ходжасан планируется создать новый Ботанический сад.

Об этом в передаче «Час эксперта» сказала заведующая сектором Главного управления архитектуры и градостроительства г. Баку при Госкомитете градостроительства и архитектуры Айтадж Акперли, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, также планируется расширить территории национальных парков.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)