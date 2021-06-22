В Азербайджане названо ведомство, ответственное за мониторинг по соблюдению правил карантина в домах торжеств

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана будет вести мониторинг по соблюдению требований карантинного режима в домах торжеств, сказал во вторник Trend завотделом агентства Акпер Алиев.

По его словам, в рамках мониторинга будет оцениваться соблюдение требований Оперативного штаба на местах.

"Будет проверяться наличие COVİD-паспортов у персонала, использование им защитных средств", - сказал Алиев.

По словам завотделом, во время проведения торжественного мероприятия ответственность за соблюдение требований карантина несут и его организаторы, и руководство объекта.

"Причиной снижения уровня инфицирования являются противоэпидемические меры и вакцинация. Благодаря им были отменены некоторые ограничения и ослаблен карантинный режим. Поэтому призываем граждан и предпринимателей строго соблюдать поставленные требования. Если во время мониторингов будут выявлены недочеты, то будут приняты административные меры", - сказал Алиев.

Напомним, что решением Кабмина в Азербайджане с первого июля разрешено проведение торжественных церемоний (свадьбы, помолвки, дни рождения).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)