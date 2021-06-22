В Азербайджане завершилось собеседование завучей учреждений профобразования

Общество 22 июня 2021 19:41 (UTC+04:00)
В Азербайджане завершилось собеседование завучей учреждений профобразования

БАКУ /Trend/ - Завершилось собеседование по централизованному приему на работу на должности завучей учреждений профессионального образования, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минобразования Азербайджана.

В собеседовании участвовали 77 кандидатов.

Информация о результатах собеседования будет размещена на личных страницах кандидатов в начале июля.

Напомним, что в последнем туре собеседования оценивалась профессиональная компетенция кандидатов, управленческие навыки и мировоззрение.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Азербайджан и Россия обсуждают перспективы сотрудничества в сфере обновления жилфонда
Азербайджан и Россия обсуждают перспективы сотрудничества в сфере обновления жилфонда
Узбекистан, Южная Корея обсудили строительство фармацевтического кластера
Узбекистан, Южная Корея обсудили строительство фармацевтического кластера
Новые проекты Бакинского порта поспособствуют привлечению новых видов грузов (Эксклюзив)
Новые проекты Бакинского порта поспособствуют привлечению новых видов грузов (Эксклюзив)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане завершилось собеседование завучей учреждений профобразования Общество 19:41
Верховный представитель ООН находится в поездке по освобожденному Агдаму (ФОТО) Политика 19:37
Совет Европы поддерживает усилия по поиску долгосрочных устойчивых решений по Карабаху – Генсек Политика 19:13
Начались международные летно-тактические учения «Анатолийский орел – 2021» с участием Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18:45
Глава СГБ Азербайджана встретился с командующим сухопутными войсками ВС Пакистана Политика 18:40
В Азербайджане названо ведомство, ответственное за мониторинг по соблюдению правил карантина в домах торжеств Общество 18:24
МВД Азербайджана о правилах проведения свадеб Общество 18:14
В Грузии назвали долю в суммарной выработке электроэнергии ГЭС, построенных в последние 10 лет Энергетика 18:02
Основная доля рыночных услуг Узбекистана приходится на Ташкент Бизнес 17:56
Население Армении отвергло идею реванша, люди хотят развития государства – Игорь Коротченко Армения 17:50
В Баку 85% жилых комплексов будут обеспечены канализационной сетью Общество 17:38
На тротуаре одной из бакинских улиц появился вернисаж (ФОТО) Культура 17:32
Ростовские предприятия заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном Бизнес 17:31
Путин не планирует контакты с руководством Саудовской Аравии перед встречей ОПЕК+ Россия 17:29
В Иране обезврежены три группы террористов Общество 17:29
Избраны члены Общественного совета при Агентстве Азербайджана по разминированию (ФОТО) Общество 17:28
Узбекско-корейское СП объявило тендер на приобретение запчастей для электродвигателей Тендеры 17:27
Власти Москвы считают, что вводить локдаун нужно только в крайнем случае Россия 17:27
Азербайджан ищет дополнительные каналы нового частного диапазона в приграничных регионах других стран ИКТ 17:26
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились Израиль 17:24
SpaceX планирует к осени обеспечить беспроводной интернет по всему миру США 17:14
Газификация сёл Имишлинского района Азербайджана превысила 94% (ФОТО) Энергетика 17:09
Армянский народ понимает, что развитие страны возможно только благодаря восстановлению отношений с Азербайджаном – российский политолог Армения 17:06
В Швеции разрешат вакцинировать от коронавируса подростков в возрасте 16-17 лет Европа 17:05
В Баку будет создан новый Ботанический сад Общество 17:05
В Азербайджане число введенных доз вакцины от COVID-19 превысило 3 млн Общество 16:57
АБР профинансирует закупку 3,4 млн. доз вакцины от COVID-19 для Таджикистана Таджикистан 16:41
В Кыргызстане уже много повторных случаев заражения COVID-19 – глава Минздрава Кыргызстан 16:39
В Азербайджане выявлено еще 47 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 111 человек Общество 16:39
Международный центр мугама подписал меморандум о сотрудничестве с Институтом Юнуса Эмре (ФОТО) Культура 16:36
Агентство развития МСБ Азербайджана рассмотрело обращения предпринимателей на выдачу стартап сертификатов ИКТ 16:33
Азербайджанское государство продолжает заботиться о раненых участниках Отечественной войны (ВИДЕО) Общество 16:30
В Азербайджане к марафону занятости подключились еще 123 работодателя Общество 16:24
Число нелегальных пересечений границ ЕС в 2021 году выросло на 47% Европа 16:21
Израиль присоединится к глобальной инициативе по налогообложению цифровой экономики Израиль 16:17
В Казахстане поднят вопрос непрозрачности продажи электроэнергии Энергетика 16:12
В Нахчыване при финподдержке посольства США реализуется проект в области женского предпринимательства Финансы 16:09
Глава МИД Азербайджана принял резидента-координатора ООН (ФОТО) Политика 16:04
Количество авиаперелетов через Грузию сократилось Транспорт 16:03
Азербайджан и Пакистан обсудили совместное сотрудничество в сфере пограничной безопасности (ФОТО) Политика 15:59
Иран увеличивает импорт цемента из Турции Бизнес 15:55
Гендиректор азербайджанского мобильного оператора Nar о тарифной политике компании ИКТ 15:54
Импорт туркменского газа в Узбекистане за 1 квартал 2021 года превысил его экспорт Энергетика 15:42
Азербайджанским маслом украинскую кашу не испортишь... С юмором налегке (ФОТО) Интересное 15:39
Шуша звучит в кяманче. Очень красиво! (ФОТО/ВИДЕО) Культура 15:37
Изменена численность сотрудников министерства энергетики Азербайджана Политика 15:31
Более половины взрослых в ЕС получили минимум одну прививку от коронавируса Европа 15:19
Создано Управление государственного заповедника города Шуша Политика 15:17
Киев просит об увеличении поставок казахстанской нефти Энергетика 15:16
Утвержден закон "О культурной столице Азербайджана - городе Шуша" Политика 15:11
В Баку еще один автобусный маршрут перешел на систему безналичного расчета Общество 15:04
Начались работы на газоизмерительной станции интерконнектора Греция-Болгария - ICGB AD Энергетика 15:03
«Азеришыг» и компания Energo подписали контракт Энергетика 15:00
"КазМунайГаз" планирует проведение геологоразведки с "ЛУКОЙЛ" на участке "Аль-Фараби" Энергетика 14:56
В возрасте 49 лет скончался азербайджанский режиссер Чингиз Расулзаде Социум 14:54
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google Европа 14:51
Завтра в Баку будет до 39 градусов тепла Общество 14:48
В Туркменистане заработала первая транспортная судоходная компания Транспорт 14:46
Сбор, транспортировка и утилизация бытовых отходов в Шуше поручены ОАО «Тамиз шахар» - Распоряжение Политика 14:45
Линейная инфраструктура IGB будет готова к концу 2021 г. – проектная компания Энергетика 14:40
Бакинцы отправились в поэтическое путешествие в мир лирики (ФОТО) Культура 14:40
Maersk Drilling после завершения работ на «Шах Дениз» предлагает буровую установку потенциальным клиентам Энергетика 14:30
На обеспечение электроэнергией организации защиты и охраны госграницы на территории Кельбаджара выделено 24,5 млн манатов - Распоряжение Политика 14:30
Освобождена от должности ректор Бакинского славянского университета - Распоряжение Политика 14:22
ФРС прогнозирует снижение темпа инфляции и рост занятости в США США 14:19
Стала известна дата следующего внеочередного заседания парламента Азербайджана Политика 14:15
Объем иностранного капитала в экономике Азербайджана вырос более чем вчетверо Экономика 14:15
В Азербайджане почти 700 участникам Отечественной войны назначена инвалидность Общество 14:13
Судебный процесс в Баку над еще 13 армянскими террористами назначен на 29 июня (ФОТО) Политика 14:11
Суд ЕС постановил, что YouTube не несет ответственности за нарушающих авторские права Европа 14:07
Россия возобновила поставки пшеницы в Алжир Россия 14:05
В селах Агдама близ освобожденных территорий продолжается посевная - Trend TV Общество 13:58
НАТО считает Азербайджан своим надежным партнером - начштаба Политика 13:40
Узбекистан, Россия намерены ускорить создание зеленого транспортного железнодорожного коридора Транспорт 13:34
Парламент Азербайджана принял в первом чтении законопроект об энергоэффективности Энергетика 13:30
Азербайджан и Египет провели межмидовские политконсультации Политика 13:23
В Азербайджане потребители в коммунальной сфере будут обеспечиваться «умными» счетчиками Энергетика 13:20
В Азербайджане создается Фонд энергетической эффективности Энергетика 13:02
Азербайджан в мае текущего года экспортировал в Иран почти 85 тыс. кубометров природного газа Энергетика 12:58
Экспорт азербайджанского природного газа в Болгарию превысил 90 тыс. кубометров Энергетика 12:51
В Австралии азербайджанцы пресекли очередную провокацию армянской общины Политика 12:49
S7 Airlines начнет летать по маршруту Саратов - Баку Азербайджан 12:40
Азербайджан и Россия обсуждают перспективы сотрудничества в сфере обновления жилфонда Экономика 12:40
Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено около 100 зараженных Израиль 12:35
В Азербайджане дома торжеств должны пройти регистрацию на портале icaze.e-gov.az Общество 12:35
В Азербайджане соблюдение карантинных правил при проведении свадеб будут контролировать три госструктуры Общество 12:35
Фондовые биржи Европы в основном снижаются Европа 12:33
В Грузии отменяют комендантский час Грузия 12:30
Спустя 18 лет… Виртуальная галерея на острове Бёюк-Зиря (Наргин) (ФОТО/ВИДЕО) Культура 12:26
Парламент Азербайджана утвердил изменения о параметрах определения инвалидности Общество 12:26
Названы объемы инвестиций вложенных в торговлю Казахстана в 2021 году Казахстан 12:22
В РФПИ заявили, что "Спутник Лайт" эффективен для ревакцинации от коронавируса Россия 12:22
В Азербайджане нет общей потребности в безлимитных тарифах - гендиректор Nar ИКТ 12:13
В Иране заявили, что переговоры по ядерной сделке могут продолжить при Раиси Ядерная программа 12:06
Пакистан получит 13 млн вакцин Pfizer Другие страны 12:03
Между министерством транспорта Азербайджана и ТРАСЕКА достигнута договоренность о расширении географии коридора Транспорт 11:37
АБР окажет поддержку развитию страхового рынка Азербайджана Бизнес 11:25
ВМС Азербайджана проводят тактические учения (ФОТО) Общество 11:20
Назван объем производства бензина в Узбекистане за январь-май 2021 года Энергетика 11:18
В Индии зафиксировано самое низкое число заразившихся коронавирусом за три месяца Другие страны 11:14
Все новости