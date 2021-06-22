В Азербайджане завершилось собеседование завучей учреждений профобразования

БАКУ /Trend/ - Завершилось собеседование по централизованному приему на работу на должности завучей учреждений профессионального образования, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минобразования Азербайджана.

В собеседовании участвовали 77 кандидатов.

Информация о результатах собеседования будет размещена на личных страницах кандидатов в начале июля.

Напомним, что в последнем туре собеседования оценивалась профессиональная компетенция кандидатов, управленческие навыки и мировоззрение.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)