В Агджебеди стартовала летняя школа для уроженцев Лачина - Trend TV

АГДЖЕБЕДИ /Trend/ - В Азербайджане стартовала летняя школа для уроженцев Лачина, проживающих в настоящее время в Агджебеди.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend ознакомилась с учебным процессом, побеседовала с учителями и школьниками.

По словам педагогов, из-за пандемии дети немного отстали в учебе, поэтому организуются уроки на открытом воздухе, чтобы они закрепили свои знания.

На уроках в основном учащиеся повторяют пройденный материал. После занятий для них организуются спортивные состязания и игры.

Представляем вниманию читателей видеорепортаж о летней школе в Агджебеди, подготовленный Trend TV.

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)