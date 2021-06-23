В Агджебеди стартовала летняя школа для уроженцев Лачина - Trend TV
АГДЖЕБЕДИ /Trend/ - В Азербайджане стартовала летняя школа для уроженцев Лачина, проживающих в настоящее время в Агджебеди.
Съемочная группа Карабахского бюро Trend ознакомилась с учебным процессом, побеседовала с учителями и школьниками.
По словам педагогов, из-за пандемии дети немного отстали в учебе, поэтому организуются уроки на открытом воздухе, чтобы они закрепили свои знания.
На уроках в основном учащиеся повторяют пройденный материал. После занятий для них организуются спортивные состязания и игры.
Представляем вниманию читателей видеорепортаж о летней школе в Агджебеди, подготовленный Trend TV.
(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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