Минсельхоз Азербайджана предоставил больше всего вакансий на прошлогодний конкурс по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - В прошлом году на конкурс на замещение должностей госслужбы больше всего вакансий предоставило министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в среду Trend.

По ее словам, больше всего обращений было зарегистрировано по министерству образования (2 840). По 42 вакансиям, предоставленным министерством труда и социальной защиты населения, было зарегистрировано 1 003 обращения, а по 435 вакансиям министерства сельского хозяйства – 500.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)