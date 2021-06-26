Обнаружены останки еще двух азербайджанских военнослужащих - Военная прокуратура

БАКУ /Trend/ - Обнаружены останки еще двух азербайджанских военнослужащих, погибших в Отечественной войне, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Азербайджана.

Это останки рядового - сверхсрочника Хасратова Эльмеддина Сардар оглу и рядового Юнисли Эльшана Фазиль оглу.

Для установления местонахождения других пропавших без вести военнослужащих продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)