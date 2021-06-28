Нахчыванский гарнизон отметил День Вооруженных сил Азербайджана концертом (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 26 июня в честь Дня Вооруженных сил Азербайджана состоялся концерт военного оркестра Нахчыванского гарнизона и инструментального ансамбля «Шелале» отдела культуры г. Нахчыван, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Минобороны.
Сначала личный состав Нахчыванского гарнизона прошел торжественным маршем до музея Гейдара Алиева в г. Нахчыване, перед которым военный оркестр исполнил военные песни и марши.
Праздничный концерт был продолжен в парке дружбы Турция – Нахчыван. Народные песни и песни композиторов в исполнении инструментального ансамбля «Шелале», музыкальные номера и марши в исполнении военного оркестра подарили военнослужащим и членам их семей праздничное настроение.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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