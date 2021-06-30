В Карабахе планируется открытие 13 гидрологических пунктов - гидрометслужба Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В ближайшем будущем в Карабахе планируется открытие 13 гидрологических пунктов.

Об этом сказала глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева, сообщает в среду Trend.

По ее словам, в этих пунктах будут установлены самые современные автоматические станции.

"Это позволит нам оценивать состояние рек в режиме онлайн, создаст возможности для правильного планирования", - сказала Тагиева.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)