БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 20 и 21 июля будут нерабочими днями, сообщает Trend в среду со ссылкой на Кабмин.

20 и 21 июля в стране будет отмечаться праздник Гурбан, поэтому в соответствии с Трудовым кодексом эти дни считаются нерабочими, говорится в сообщении.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)