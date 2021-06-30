В Баку открылся новый крупный медцентр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку открылся медицинский центр «Низами». Он объединил больницу «Азерсутикинти», Детскую инфекционную больницу №1, Родильный дом №7 и Объединенную городскую больницу №11, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Пятиэтажный медцентр рассчитан на 74 койко-места.

Здесь оказываются услуги скорой медицинской помощи, функционируют поликлиника, лаборатория, отделения функциональной диагностики, стационарной неврологии и реанимации, которые оснащены современным медицинским оборудованием.

Отделение функциональной диагностики оснащено компьютерным томографом нового поколения, аппаратами рентгенографии и флюорографии.

30 июня с работой нового медцентра ознакомился председатель правления Госагентства по ОМС Заур Алиев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)