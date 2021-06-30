В Азербайджане выявлено еще 86 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 26 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено еще 86 случаев заражения коронавирусом, 26 человек выздоровели, один - скончался, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 336 047 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 330 219 человек вылечились, 4 974 - скончались, число активных больных составляет 854.

За прошедшие сутки проведен 8 871 тест на COVID-19, а за весь период пандемии – 3 749 303.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)