БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начата отправка призывников на места прохождения военной службы, сообщили в четверг Trend в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу.

Согласно информации, по установленному графику начата отправка на места прохождения военной службы граждан Азербайджана 2003 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1986-2002 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана.

Процесс отправки призывников продолжится до 30 июля.

Отправка на места службы осуществляется в соответствии с решениями и рекомендациями в связи с пандемией COVID-19 Оперативного штаба при Кабинете министров.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)