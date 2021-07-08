В Азербайджане свыше 22 тыс. лиц с инвалидностью предоставлены средства реабилитации

БАКУ /Trend/ - За первые шесть месяцев этого года Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана оказало реабилитационные услуги 6 237 лицам с инвалидностью, 957 из которых – лица, ставшие инвалидами в связи с войной.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, за указанный период лицам с инвалидностью было предоставлено: 669 инвалидных колясок, в том числе 707 моторизованных колясок, 703 протеза и 599 ортезов нижних и верхних конечностей, протезы молочной железы, 75 корсетов для спины и шеи, 1263 пары протезной обуви, 1643 пары ортопедической обуви, 479 четвероногих опор-ходунков, 1305 костылей, 1253 трости и 6947 различных средств реабилитации.

Помимо этого инвалидам войны было передано 84 высокотехнологичных протеза.

Всего за последние полгода лицам с инвалидностью было передано 22 272 средства реабилитации, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В реабилитационных учреждениях министерства стационарные реабилитационные услуги оказаны 1540 лицам с инвалидностью, амбулаторные – 143-м.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)