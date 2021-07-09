В ПО "Азеригаз" назвали стоимость газовых счетчиков, устанавливаемых в новостройках

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев назвал стоимость газовых счетчиков, устанавливаемых в новостройках.

Как сообщает в пятницу Trend, Алиев отметил, что до первого июля жилищно-строительные кооперативы получали газовые счетчики на платной основе.

"Отныне вопрос будет регулироваться в иной форме. Несмотря на то, что стоимость комплекта механико-электронного газового счетчика составляла 70-90 манатов, руководители ЖСК требовали от граждан крупные суммы денег. Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики вынесла решение в связи с установкой газовых счетчиков с первого июля, согласно которому граждане не должны платить ЖСК за устанавливаемые в новостройках счетчики. В технических условиях, выданных кооперативам ПО «Азеригаз», будет отражен пункт о бесплатной установке газовых счетчиков", - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)