В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки медработникам, борющимся с COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане до первого августа продлен срок выплаты надбавки медработникам, принимающим участие в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как передает в субботу Trend, в связи с этим Кабинет министров внес соответствующие изменения в постановление "Об определении срочной надбавки к зарплате медработников, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)".

Напомним, что ранее этот срок был определен до первого июня.

Размер срочной надбавки к заработной плате сотрудников государственных медицинских учреждений в связи с условиями труда, связанными с COVID-19, определяется следующим образом:

- работникам, осуществляющим лечебно-профилактические мероприятия - в трехкратном размере должностного оклада;

- работникам, оказывающим услуги скорой медицинской помощи, и работникам лабораторий, занятым исследованием биологического материала, в том числе работникам Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и Института продовольственной безопасности Азербайджана - в четырехкратном размере должностного оклада;

- работникам, оказывающим пациентам стационарные медицинские услуги - в пятикратном размере должностного оклада.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)