В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки медработникам, борющимся с COVID-19
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане до первого августа продлен срок выплаты надбавки медработникам, принимающим участие в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Как передает в субботу Trend, в связи с этим Кабинет министров внес соответствующие изменения в постановление "Об определении срочной надбавки к зарплате медработников, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)".
Напомним, что ранее этот срок был определен до первого июня.
Размер срочной надбавки к заработной плате сотрудников государственных медицинских учреждений в связи с условиями труда, связанными с COVID-19, определяется следующим образом:
- работникам, осуществляющим лечебно-профилактические мероприятия - в трехкратном размере должностного оклада;
- работникам, оказывающим услуги скорой медицинской помощи, и работникам лабораторий, занятым исследованием биологического материала, в том числе работникам Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и Института продовольственной безопасности Азербайджана - в четырехкратном размере должностного оклада;
- работникам, оказывающим пациентам стационарные медицинские услуги - в пятикратном размере должностного оклада.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)