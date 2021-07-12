Стала известна дата подготовительного заседания суда над Вугаром Сафарли (версия 2)

(первая версия в 10:58)

БАКУ /Trend/ - Стала известна дата подготовительного заседания суда над бывшим исполнительным директором Фонда государственной поддержки развития СМИ Вугаром Сафарли, сообщает в понедельник Trend.

Заседание пройдет 23 июля. Председательствовать на нем будет судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Азер Пашаев.

Напомним, что ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией было завершено предварительное следствие по уголовному делу о незаконных действиях сотрудников упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Вугар Сафарли по предварительному сговору с работающими на различных должностях Биньямином Исмаиловым, Адалятом Велиевым, Надиром Мамедовым, Бахтияром Фатуллаевым, Темкином Халиловым, Тельманом Таировым, Тахминой Ягубовой, Валехом Оруджевым, Шахином Ибрагимовым и Намигом Гаджиевым путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с государственными закупками, использования бюджетных средств не по назначению, превышения объемов работ и соответствующих цен присвоили и растратили в целом 18 миллионов 500 тысяч манатов, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 миллиона манатов.

На основании собранных доказательств Вугару Сафарли и другим лицам было предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение и растрата с нанесением ущерба в особо крупном размере), 193 - 1.3.2 (легализация денежных средств в крупном размере, полученных преступными путями), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжелым последствиям с нанесением ущерба в крупном размере), 308-2.4 (трата государственных средств в крупном размере без проведения процедур купли-продажи) и 313 (служебный подлог) УК.

Решением суда в отношении Вугара Сафарли была избрана мера пресечения в виде ареста, а другие лица были переданы под надзор полиции.

Уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В рамках предварительного следствия было обеспечено возмещение части нанесенного ущерба. Также наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых.

Одним из пострадавших по этому делу признано Агентство по развитию медиа.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)