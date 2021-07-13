Ряду медработников в Азербайджане будет ежемесячно выплачиваться надбавка в размере 200 манатов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличено число специальностей / должностей медицинских работников, для которых предусмотрены поощрительные надбавки.

Как сообщает во вторник Trend, если раньше ежемесячное фиксированное поощрение получали врачи по 16 специальностям / должностям, то теперь это число увеличено до 21.

Помимо этого, членам врачебно-консультативных комиссий, действующих в медицинских учреждениях, будет выплачиваться фиксированная ежемесячная премия в размере 200 манатов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Редактор: Надир Насиров)