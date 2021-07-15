Азербайджанские гроссмейстеры сыграют с армянскими на Кубке мира в Сочи

БАКУ /Trend/ - 15 июля в Сочи стартует второй тур Кубка мира по шахматам FİDE.

Как сообщает в четверг Trend, в 1/64 финала среди мужчин соревнуются три азербайджанских шахматиста. Победивший в первом туре турнира своего финского соперника Васиф Дурарбейли встретится с Александром Предке из России.

Также объявлены соперники Ниджата Абасова и Шахрияра Мамедъярова, которые подключились к борьбе со второго тура Кубка мира. Абасов встретится с армянином Шантом Саргсяном, а Мамедъяров - с бразильцем Крикором Мехитаряном.

Также в 1/32 финала среди женщин Гульнар Мамедова встретится с Лелой Джавахишвили из Грузии, а Гюнай Мамедзаде - с Лаурой Унук из Словении.

Согласно регламенту турнира, шахматисты играют между собой по две партии, а в случае ничьи проводится плей-офф, включающий блиц-партию.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)