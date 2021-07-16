Рекомендуется использовать другую вакцину от COVID-19 для введения третьей дозы - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Рекомендуется использовать другую вакцину от COVID-19 для введения третьей дозы, так как это оказывает положительное влияние на организм, сказал в пятницу Trend зампред комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рашад Махмудов.

По его словам, необязательно, чтобы производитель третьей дозы вакцины был тот же, что и первых двух доз.

"Мировая практика показывает, что использование другой вакцины при вакцинации третьей дозой помогает укрепить иммунитет. Поэтому рекомендуется использовать другую вакцину для введения третьей дозы", - сказал Махмудов.