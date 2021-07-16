Рекомендуется использовать другую вакцину от COVID-19 для введения третьей дозы - азербайджанский депутат
БАКУ /Trend/ - Рекомендуется использовать другую вакцину от COVID-19 для введения третьей дозы, так как это оказывает положительное влияние на организм, сказал в пятницу Trend зампред комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рашад Махмудов.
По его словам, необязательно, чтобы производитель третьей дозы вакцины был тот же, что и первых двух доз.
"Мировая практика показывает, что использование другой вакцины при вакцинации третьей дозой помогает укрепить иммунитет. Поэтому рекомендуется использовать другую вакцину для введения третьей дозы", - сказал Махмудов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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Рекомендуется использовать другую вакцину от COVID-19 для введения третьей дозы - азербайджанский депутат
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