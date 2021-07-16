В Азербайджане предусмотрены привилегии для Героев Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял решение в связи с привилегиями для граждан, удостоенных звания «Герой Отечественной войны», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Для увековечивания имени шехида районные (городские) органы исполнительной власти принимают следующие меры:

- устанавливают бюсты шехидов, являющихся Героями Отечественной войны и Национальными героями Азербайджана;

- присваивают улицам и площадям имена Героев Отечественной войны и Национальных героев Азербайджана, а также шехидов, награжденных как минимум двумя орденами за участие в боях за территориальную целостность.

В учебных заведениях будут созданы стенды, уголки, музеи, посвященные Национальным героям, шехидам, участникам войны.

При обеспечении вынужденных переселенцев временной жилплощадью будет учитываться число семей, их социальный состав (семьи шехидов, семьи, потерявшие кормильца, лица с инвалидностью в результате Карабахской войны, семьи, в которых больной требует постоянного ухода, Национальные герои и Герои Отечественной войны).

В случае смерти (гибели) Героев Отечественной войны во время похорон им будут оказаны воинские почести в порядке, установленном соответствующим законодательством.

Для Героев Отечественной войны вход на особо охраняемые природные территории будет бесплатным.

Кабмин, Конфедерация профсоюзов и Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана подготовят предложения по принятию закона о льготах и преференциях для героев Отечественной войны.

(Перевод Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)