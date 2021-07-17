Названо число иностранцев, арестованных за наркотики в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в связи с незаконным оборотом наркотиков привлечены к ответственности 75 иностранных граждан.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в отчете Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств за 2020 год.

Из 75 привлеченных к уголовной ответственности иностранцев 39 человек были гражданами Ирана, 11 – Грузии, 18 – России, 3 – Казахстана, 2 – Турции, 1 – Пакистана, 1 – Украины.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)