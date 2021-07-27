Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество 27 июля 2021 15:16 (UTC+04:00)
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинированы 68 020 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 32 219, вторую дозу - 35 801 человек.

Общее число использованных доз вакцины составляет 4 632 349.

Первую дозу препарата с начала вакцинации получили 2 686 492, вторую - 1 945 857 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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