В Азербайджане нужно снизить ставки налога на аренду жилья - депутат

БАКУ /Trend/ - Аренда недвижимости - одно из приоритетных направлений сферы налогообложения. Однако наш мониторинг и официальная статистика показывают, что сегодня в Баку на практике возникают трудности с налогообложением в сфере аренды квартир.

Об этом сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

По его словам, проблема здесь не только в уклонении от уплаты налогов, но и в отсутствии четкого определения обязательств сторон из-за отсутствия официального договора аренды.

"В некоторых случаях домовладелец не может предпринять никаких реальных шагов для компенсации ущерба, нанесенного арендатором, или если он не может выполнить свои обязательства. С этой точки зрения очень важно заключать договор аренды. Это важно не только для налоговых поступлений, но и для либерализации отношений между арендодателем и арендатором. Возможно, будет более целесообразным пересмотреть ставки налога на аренду. На самом деле цель здесь не должна быть фискальной. На первом этапе в этом секторе важно добиться легализации. Как и в некоторых развитых странах, было бы более целесообразным сначала снизить ставки налога на аренду, сделать их символическими. Процедура должна быть такой, чтобы домовладельцы были заинтересованы в заключении договора при сдаче квартир в аренду. В результате, если налоговые ставки будут снижены, можно будет легализовать процесс в целом. С другой стороны, аренда квартиры на договорной основе определяет обязательства арендатора. Если налоговые ставки будут снижены, то количество договоров увеличится, а доходы бюджета - вырастут", - сказал Байрамов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)