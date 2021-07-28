ГЭЦ Азербайджана провел вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей

БАКУ /Trend/ - 28 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел в 22 городах и районах Азербайджана вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей, сообщает в среду Trend со ссылкой на ГЭЦ.

К участию в экзаменах не были допущены 10 человек, у которых обнаружили мобильные телефоны.

Правильные ответы в ближайшие часы будут размещены на сайте и профилях ГЭЦ в соцсетях.

Сегодня в 16:00 на странице ГЭЦ в Facebook будет организован прямой эфир с участием экспертов и ответственных сотрудников центра.

Абитуриенты могут задать свои вопросы под постом на Facebook или отправить их на [email protected]

С 29 июля в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и материалов. Результаты вступительных экзаменов планируется обнародовать в течение ближайших двух недель.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)