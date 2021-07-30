Названа причина пожара на Сумгайытском полигоне бытовых отходов

БАКУ /Trend/ - Причиной пожара, возникшего накануне ночью на Сумгайытском полигоне бытовых отходов, стали естественные факторы.

Об этом сказал в пятницу Trend сотрудник Исполнительной власти (ИВ) Сумгайыта Эйваз Годжаев.

По его словам, в результате брожения отходов, накопившихся под землей на протяжении многих лет, образуются газы и происходит пожар.

"В настоящее время в зоне захоронения бытовых отходов в Сумгайыте проводятся земляные работы и другие профилактические мероприятия по предотвращению пожаров. В связи с этим создана комиссия при ИВ. Параллельно с этим проделана работа по проектированию системы, отвечающей современным стандартам в области сбора, транспортировки и переработки бытовых отходов в Сумгайыте, и строительству завода на базе современных технологий. Проект уже представлен соответствующим госструктурам", - сказал Годжаев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)