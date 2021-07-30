В Азербайджане названо число раненых военнослужащих, которым назначены соцвыплаты

БАКУ /Trend/ - Рабочая группа врачей-экспертов Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации назначила соответствующие социальные выплаты 1 053 раненым участникам Отечественной войны, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

До этого им была назначена инвалидность.

Отметим, что комиссия, созданная в соответствии с постановлением Кабмина, совместно с другими структурами проводит обследование военнослужащих.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)