Азербайджанские пожарные работают над тушением пожаров под Мармарисом

БАКУ /Trend/ - Личный состав первой группы пожарных Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), отправленной в Турцию по поручению Президента Азербайджанской Республики для тушения и предотвращения распространения лесных пожаров, занимается тушением пожаров в 11 километрах от Мармариса (провинция Мугла).

Как передает Trend, первого августа, в 10:00 по бакинскому времени, азербайджанская пожарная команда приступила к работе в зоне бедствия. Отметим, что лесные пожары в этом регионе начались 28 июля.

Команда из 100 профессиональных и опытных пожарных МЧС используют все возможности для тушения и предотвращения распространения пожаров в этом районе.

Напомним, что по поручению Президента Азербайджана первая группа, состоящая из 100 пожарных МЧС, отправилась в Турцию 30 июля. Вчера вечером в братскую страну был отправлен очередной пожарно-спасательный отряд МЧС. Во вторую группу входят 220 пожарных и спасателей, 53 единицы пожарно-спасательной и специальной техники, 1 вертолет, 1 карета скорой помощи.