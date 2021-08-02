Азербайджанские экологи выразили поддержку турецким коллегам в борьбе с лесными пожарами

Общество 2 августа 2021 15:29 (UTC+04:00)
Азербайджанские экологи выразили поддержку турецким коллегам в борьбе с лесными пожарами

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские экологи поддержали своих турецких коллег в борьбе с лесными пожарами в братской стране.

Как сообщает в понедельник Trend, в обращении азербайджанских экологов говорится:

"Лесные пожары, которые бушуют на протяжении нескольких дней в братской Турции, глубоко опечалили и потрясли нас. Мы, экологи и лесники, члены Общественного экологического совета, решительно осуждаем этот экологический террор против человечества, лесов и природы в целом. Сегодня, так же как и всегда, мы поддерживаем братскую страну, наших турецких коллег в борьбе с лесными пожарами и готовы мобилизовать все силы и ресурсы для оказания посильной помощи, ликвидации последствий катастрофы, внести свой вклад в восстановление лесов".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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