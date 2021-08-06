В Азербайджане с начала года более 68 тыс. граждан назначены соцвыплаты в электронном порядке

БАКУ /Trend/ - В январе - июле 2021 года в Азербайджане более 68 тысячам граждан в электронном порядке были назначены социальные пособия и пенсии.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в сообщении Государственного фонда социальной защиты.

Отметим, что в июне число получателей ежемесячных социальных пособий и пенсий составило около 697 тысяч человек. Около 400 тысяч из них получили пособия, 297 тысяч - пенсии.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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