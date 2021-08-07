Команда Азербайджана представила упражнение с тремя обручами и двумя парами булав в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио

БАКУ /Trend/ - Седьмого августа в рамках летних Олимпийских игр-2020 в Токио прошли квалификационные соревнования по художественной гимнастике в групповом многоборье, сообщает в субботу Trend.

Азербайджан на соревнованиях представила команда в составе Зейнаб Гумматовой, Ляман Алимурадовой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Нармины Самедовой.

Результат команды Азербайджана за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав составил 37.650 балла. Ранее команда продемонстрировала композицию с пятью мячами (36.700 балла). Результат в многоборье групповой команды Азербайджана составил 74.350 балла (10 место).

Лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио наша команда завоевала на организованном в Азербайджане в 2019 году чемпионате мира по художественной гимнастике.

(Автор: Джани Бабаева)