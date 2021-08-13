В Баку проведут очередную масштабную дезинфекцию

БАКУ /Trend/ - В Баку принимаются комплексные меры для защиты населения от коронавирусной инфекции и предотвращения ее распространения.

Как сообщили в пятницу Trend в Исполнительной власти (ИВ) столицы, с утра 14 августа в Баку в очередной раз будут организованы масштабные работы по дезинфекции с применением специальных химикатов. Работы пройдут на главных улицах, проспектах и ​​дорогах столицы и прилегающих поселков.

Учитывая допустимую токсичность дезинфицирующих веществ, ИВ призывает граждан не выходить из дома без крайней необходимости.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)