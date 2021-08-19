Представители азербайджанской диаспоры побывали в Шуше (ФОТО)
БАКУ / Trend/ - Поездка второй группы представителей азербайджанской диаспоры в Шушу, организованная Госкомитетом по работе с диаспорой, запомнилась богатыми впечатлениями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на комитет.
Наряду с другими национально-духовными памятниками, наши соотечественники посетили старинную мечеть Юхары Гевхарага. Некоторые из них совершили намаз в мечети, а также почтили память шехидов, отдавших жизни за Родину и восстановление территориальной целостности Азербайджана, и прочитали молитвы за упокой их душ. Они также помолились за благополучие азербайджанского народа и продолжительный мир как стране, так и на планете.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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