Представители азербайджанской диаспоры побывали в Шуше (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - Поездка второй группы представителей азербайджанской диаспоры в Шушу, организованная Госкомитетом по работе с диаспорой, запомнилась богатыми впечатлениями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на комитет.

Наряду с другими национально-духовными памятниками, наши соотечественники посетили старинную мечеть Юхары Гевхарага. Некоторые из них совершили намаз в мечети, а также почтили память шехидов, отдавших жизни за Родину и восстановление территориальной целостности Азербайджана, и прочитали молитвы за упокой их душ. Они также помолились за благополучие азербайджанского народа и продолжительный мир как стране, так и на планете.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)