В Азербайджане 97% подключенных к аппарату ИВЛ не прошли вакцинацию - Ягут Гараева

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 97 процентов пациентов с коронавирусом, подключенных к аппарату ИВЛ, не прошли вакцинацию.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказала заведующая департаментом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend.