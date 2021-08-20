В Азербайджане изучается возможность вакцинации детей от COVID-19 - Ягут Гараева

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изучается возможность вакцинации детей от коронавируса.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказала заведующая департаментом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, в Азербайджане ведется мониторинг ситуации с заражаемостью детей коронавирусом.