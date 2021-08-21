Семьям шехидов и раненым участникам Отечественной войны Азербайджана предоставлены квартиры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана передало в пользование семей шехидов и раненых участников Отечественной войны жилое здание (45 квартир) в Лянкяранском районе, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.

Документы на квартиры гражданам вручили замминистра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли и глава ИВ Лянкяранского района Талех Гарашов.

Насирли напомнил, что министерство предоставило семьям шехидов и инвалидам войны 626 квартир и частных домов в 2018 году, 934 - в 2019 году, 1 572 - в 2020 году.

«В этом году ведутся работы по предоставлению до трех тысяч квартир и частных домов», - сказал он.

Замминистра отметил, что квартиры в зданиях, построенных для бывших вынужденных переселенцев, по указанию главы государства передаются семьям шехидов и инвалидам войны.

«По плану на 2021 год лицам этой категории уже передано свыше 1 300 квартир. А в целом до настоящего времени им предоставлено более 10 тысяч квартир и частных домов», - сказал Насирли.

Граждане выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленную заботу и предоставленные квартиры.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)