В Азербайджане с сентября снимаются ограничения на рыбную ловлю

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане первого сентября истекает срок моратория на ловлю рыбы, введенного с первого мая в связи с нерестом.

Об этом сказала представитель Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Арзу Самедова, сообщает во вторник Trend.

"Граждане, желающие заниматься промышленным рыболовством, могут ознакомиться с правилами на сайте министерства экологии и природных ресурсов - www.eco.gov.az", - сказала Самедова.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)