В Азербайджане с сентября снимаются ограничения на рыбную ловлю
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане первого сентября истекает срок моратория на ловлю рыбы, введенного с первого мая в связи с нерестом.
Об этом сказала представитель Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Арзу Самедова, сообщает во вторник Trend.
"Граждане, желающие заниматься промышленным рыболовством, могут ознакомиться с правилами на сайте министерства экологии и природных ресурсов - www.eco.gov.az", - сказала Самедова.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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