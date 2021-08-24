Продлен срок ареста экс-главы ИВ Шамкирского района

БАКУ /Trend/ - Срок ареста экс-главы Исполнительной власти (ИВ) Шамкирского района Алимпаши Мамедова продлен на три месяца, сообщает во вторник Trend.

24 августа в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста Алимпаши Мамедова.

Представление было удовлетворено.

Ранее сообщалось, что А.Мамедов привлечен к уголовной ответственности по статьям 179.4 (присвоение), 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана, и в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)