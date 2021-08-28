В Баку масштабная дезинфекция охватила более 500 улиц (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Работы по масштабной дезинфекции, проведенные в Баку с утра 28 августа, охватили 550 улиц города, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти (ИВ) столицы.

Эти работы будут проводиться регулярно.

В ИВ призвали граждан вакцинироваться и соблюдать медико-профилактические правила, чтобы не допустить распространения коронавирусной болезни, беречь себя, близких и окружающих.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)