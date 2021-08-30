В Баку и регионах Азербайджана насчитывается 197 неизвестных могил времен первой Карабахской войны - госкомиссия

БАКУ /Trend/ - В Баку и других городах и районах Азербайджана насчитывается 197 неизвестных могил времен первой Карабахской войны.

Об этом сказал глава рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, зафиксированы GPS-координаты этих захоронений.

"В настоящее время Военная прокуратура проводит работы в этой сфере, о результатах которой общественность будет проинформирована дополнительно", - сказал Ахундов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)