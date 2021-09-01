В Баку продолжился судебный процесс по делу Ровшана Акберова

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском военном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего командующего соединением генерал-лейтенанта Ровшана Акберова, обвиняемого в умышленном убийстве, сообщает в среду Trend.

На процессе под председательством судьи Габиба Гасанова брат пострадавшего Мазахира Шихалиева - Рафиг Шихалиев сказал, что сообщение о произошедшем ему было передано по телефону 2 июля 2001 года: «Я узнал, что мой брат в Киеве избит, а Эльчина Алиева убили. После этого полиция задержала моего брата, но через несколько дней его отпустили».

Шихалиев отметил, что в 1996 году его брат организовал бизнес в Украине: «С Эльчином он познакомился там, у них был общий бизнес. В день убийства мы вместе с отцом пришли домой к родителям Эльчина. Там мы подробнее узнали о произошедшем. Брат Эльчина – Идрак сказал, что его брата убил Ровшан Акберов. Все называли это имя».

Давая показания, другой свидетель, экс-председатель Госкомитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов сказал, что знал Ровшана Акберова как генерала, но каких-либо отношений с ним не было: «С бизнесменом Эльчином Алиевым я познакомился в 1994 году, когда занимался предпринимательством в Киеве. У нас были хорошие отношения с Эльчином, мы дружили семьями. В 1995 году я уехал в Баку, и больше не возвращался обратно».

Он отметил, что после назначения в 1997 году послом в Украине он бизнесом не занимался.

По словам Ибрагимова, 1 июля 2001 года он услышал об убийстве в Киеве Эльчина Алиева. Ибрагимов рассказал, что когда был в Киеве, ему позвонил Гудрат Ахмедов и сказал, что с ним хочет встретиться генерал Ровшан Акберов: "Я согласился. Встреча состоялась в фойе отеля «Днепр», где я оставался. Он был не один, рядом был и Гудрат Ахмедов. Я сказал Ровшану Акберову, что все говорят о том, что убийство совершил он. В ходе встречи Акберов сказал, что в ту ночь они были в гостях, после чего отправились в кафе «Сикора», где сели за стол с Эльчином Алиевым и Мазахиром Шихалиевым. На почве грубого обращения между ними возник спор, и он ударил Мазахира кулаком, а Эльчина - ножом. О произошедшем мне рассказал сам Ровшан Акберов. Рядом с нами был и Гудрат Ахмедов, он слышал наш разговор. После этого мы с Ровшаном Акберовым не встречались».

Ибрагимов отметил, что на следующий день тело Эльчина Алиева было доставлено в Баку.

Он подтвердил показания, данные следствию в январе 2021 года, но не подтвердил показания, которые давал в 2003 году, сказав, что не помнит их.

Адвокаты Ровшана Акберова попросили объявить показания Ибрагимова, которые он дал следствию в 2003 году. В связи с этим выразили протест прокурор Эльдар Гамзаев, а также адвокат семьи Эльчина Алиева - Эльчин Садыхов.

Эльчин Садыхов сказал, что с того времени прошло 20 лет, и показания, которые свидетель дал в 2021 году, правдивы. На это возразил Ровшан Акберов: "Адвокат говорит, что со дня события прошло 20 лет. Тогда возникает вопрос: если с момента события прошло 20 лет, то как свидетели могут говорить правду?".

В ответ Назим Ибрагимов сказал, что об убийстве Эльчина Алиева все говорят, что в этом виновен Ровшан Акберов. В этот момент между Ибрагимовым и Акберовым возник спор. После предупреждения обеих сторон судья огласил решение о том, чтобы были объявлены показания Назима Ибрагимова, которые он давал предварительному следствию в 2003 году. Во время допроса Ибрагимова в 2003 году он сказал, что не знает, кто нанес ножевое ранение Эльчину Алиеву.

Затем в качестве свидетелей показания дали Мусахан Алиев и Идрак Гараев.

Процесс будет продолжен 8 сентября.

Отметим, что ранее в ходе предварительного следствия было установлено, что Ровшан Акберов в ночь с 31 мая на 1 июня 2001 года во время конфликта с Эльчином Алиевым рядом с кафе «Сикора» (г. Киев, ул. Дегтярева, 7), примерно в 2-3 часа ночи, умышленно нанес ему удар в сердце колюще-режущим предметом, вследствие чего последний скончался.

Ровшану Акберову было предъявлено обвинение по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана, и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)