В Азербайджане в рамках конкурса по трудоустройству учителей собеседования прошли более 3500 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для участия в конкурсе по трудоустройству учителей обратились 62 242 кандидата, из которых только 3 567 человек успешно прошли заключительный этап конкурса – собеседование.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал врио директора Центра человеческих ресурсов Института образования Нурлан Исмаилбейли.

По его словам, из вышеуказанного числа только 60 627 человек утвердили свои электронные заявки для участия в конкурсе.

«В тестовых экзаменах приняли участие 46 930 человек, из которых успешно прошли этап электронного замещения вакансий 4 793 кандидата. Для участия в собеседовании обратились 4505 кандидатов, но только 4 024 из них явились на собеседование. Данный этап успешно прошли всего 3 567 человек», – добавил Исмаилбейли.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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